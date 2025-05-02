В Испании перед блэкаутом произошло несколько сбоев в энергосистеме

В сети электроснабжения Испании до отключения наблюдалась значительная нестабильность.

Фото: AP

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В Испании накануне масштабного блэкаута было зафиксировано несколько сбоев в электроснабжении, а о нестабильности системы неоднократно предупреждали представители отрасли, пишет Reuters.

Издание отмечает, что 22 апреля нефтеперерабатывающий завод компании Repsol в Картахене сообщил о перебоях в работе из-за проблем с электроснабжением. А ведущий исследователь Испанского национального совета по исследованиям Антонио Турьель заявлял, что в сети до отключения наблюдалась значительная нестабильность.

По словам экспертов отрасли, независимо от причин, массовые отключения электроэнергии и предыдущие более мелкие инциденты указывают на проблемы в энергосети Испании на фоне роста использования возобновляемых источников энергии.

Избыток электроснабжения может быть столь же опасным для работы сети, как и его дефицит, поэтому операторы обязаны поддерживать баланс.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров.

Верховный суд Испании будет расследовать, не стала ли кибератака причиной масштабного блэкаута.

В то же время компания Red Eléctrica, управляющая электросетями, в предварительных оценках исключила, что отключение электроэнергии было связано с «инцидентом кибербезопасности».

Напомним, судебная коллегия Испании засекретила расследование масштабного блэкаута.

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