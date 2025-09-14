Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка Робінсон жив із трансгендерним партнером, який співпрацює з ФБР – Fox News

Зв’язок підтвердили листування Тайлера Робінсона.

Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві американського консервативного активіста Чарлі Кірка, проживав із партнером, який здійснює трансгендерний перехід із чоловічої статі в жіночу. Про це повідомила кореспондентка телеканалу Fox News Брук Сінгман.

«ЕКСКЛЮЗИВ: Вбивця Чарлі Кірка Тайлер Робінсон жив зі своїм трансгендерним партнером, повідомляють мені джерела. Ця особа, яка є чоловіком, що переходить у жіночу стать, повністю співпрацює з ФБР. Джерела повідомляють мені, що ФБР мало текстові повідомлення та інші засоби комунікації між Робінсоном і цією особою, які допомогли владі ФБР підтвердити, що Робінсон дійсно був стрільцем», – написала Сінгман у соціальній мережі X.

За її словами, партнер Робінсона надав ФБР листування та інші дані, які стали ключовими для правоохоронців у підтвердженні причетності підозрюваного до вбивства Кірка. Ця інформація посилила доказову базу, що вказує на Робінсона як на виконавця злочину.

Нагадаємо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Крім того, у США призначили нагороду до $100 тисяч за дані про причетних до вбивства Чарлі Кірка та показали фото підозрюваного.

У США опублікували відео, на якому вбивця Чарлі Кірка втікає з місця злочину.

