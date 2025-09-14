Практика судів
  1. У світі

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка Робінсон жив із трансгендерним партнером, який співпрацює з ФБР – Fox News

09:43, 14 вересня 2025
Зв’язок підтвердили листування Тайлера Робінсона.
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка Робінсон жив із трансгендерним партнером, який співпрацює з ФБР – Fox News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві американського консервативного активіста Чарлі Кірка, проживав із партнером, який здійснює трансгендерний перехід із чоловічої статі в жіночу. Про це повідомила кореспондентка телеканалу Fox News Брук Сінгман.

«ЕКСКЛЮЗИВ: Вбивця Чарлі Кірка Тайлер Робінсон жив зі своїм трансгендерним партнером, повідомляють мені джерела. Ця особа, яка є чоловіком, що переходить у жіночу стать, повністю співпрацює з ФБР. Джерела повідомляють мені, що ФБР мало текстові повідомлення та інші засоби комунікації між Робінсоном і цією особою, які допомогли владі ФБР підтвердити, що Робінсон дійсно був стрільцем», – написала Сінгман у соціальній мережі X.

За її словами, партнер Робінсона надав ФБР листування та інші дані, які стали ключовими для правоохоронців у підтвердженні причетності підозрюваного до вбивства Кірка. Ця інформація посилила доказову базу, що вказує на Робінсона як на виконавця злочину.

Нагадаємо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Крім того, у США призначили нагороду до $100 тисяч за дані про причетних до вбивства Чарлі Кірка та показали фото підозрюваного.

У США опублікували відео, на якому вбивця Чарлі Кірка втікає з місця злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство США підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції