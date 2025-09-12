Практика судів
Затриманим підозрюваним у вбивстві Чарлі Кірка є 22-річний Тайлер Робінсон — NYP

16:16, 12 вересня 2025
Підозрюваним виявився 22-річний житель штату Юта Тайлер Робінсон, який був затриманий за сприяння власного батька.
Затриманим підозрюваним у вбивстві Чарлі Кірка є 22-річний Тайлер Робінсон — NYP
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що правоохоронці з великою ймовірністю затримали підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. Імені він не назвав, але, за даними New York Post, затриманим є 22-річний житель штату Юта Тайлер Робінсон.

Як інформує Daily Mail, підозрюваний зізнався у вбивстві своєму батькові, а той повідомив про це владі та затримав сина до приїзду правоохоронців. Раніше слідчі встановили, що на боєприпасах, знайдених у зброї, виявленій неподалік місця злочину, були вигравіровані заклики до трансгендерності та антифашистська ідеологія.

Нагадаємо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Крім того, у США призначили нагороду до $100 тисяч за дані про причетних до вбивства Чарлі Кірка та показали фото підозрюваного.

У США опублікували відео, на якому вбивця Чарлі Кірка втікає з місця злочину.

