Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві блогера Чарлі Кірка затримали

Дональд Трамп не став розкривати деталі, але сказав, що стрілка здала людина, яка його знає.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що з великою ймовірністю правоохоронці затримали і помістили під варту людину, яку підозрюють у вбивстві Чарлі Кірка. Про це він сказав в ефірі Fox News, але не розкрив деталей.

«Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його затримали», — заявив президент США та підкреслив, що той вже перебуває під вартою.

Він додав, що «хтось дуже близький до нього здав його».

Трамп пообіцяв, що про це буде оголошено пізніше в п’ятницю.

Як відомо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Крім того, у США призначили нагороду до $100 тисяч за дані про причетних до вбивства Чарлі Кірка та показали фото підозрюваного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.