Дональд Трамп обіцяє знайти кожного, хто причетний до вбивства Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка про обіцяє знайти та покарати кожного причетного до цього злочину, пише CNN.

«Чарлі надихав мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто його знав і любив, об’єднані у шоку та жаху», - сказав очільник Білого дому.

Трамп також наголосив на своїх тісних зв’язках із Кірком, який став близьким політичним союзником і особистим другом родини Трампа.

«Це темний момент для Америки», - додав президент, описуючи зусилля активіста, який подорожував країною та вів «добросовісні дебати».

Трамп також зазначив, що став «мучеником за правду і свободу» і закликав помолитися за родину загиблого.

Також президент США пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством.

«Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та до інших випадків політичного насильства, включно з організаціями, які його фінансують і підтримують, а також тими, хто переслідує наших суддів, правоохоронців і всіх інших, хто забезпечує порядок у нашій країні», - сказав очільник Білого дому.

Як відомо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Згодом у ФБР заявили, що звільнили підозрюваного у вбивстві соратника Трампа Чарлі Кірка.

