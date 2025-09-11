Дональд Трамп обещает найти каждого, кто причастен к убийству Чарли Кирка

Моя администрация найдет каждого, кто причастен к убийству Чарли Кирка, — Дональд Трамп.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению, пишет CNN.

«Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе», — сказал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул свои тесные связи с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

«Это темный момент для Америки», — добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел «добросовестные дебаты».

Трамп также отметил, что тот стал «мучеником за правду и свободу» и призвал помолиться за семью погибшего.

Также президент США пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

«Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех остальных, кто обеспечивает порядок в нашей стране», — сказал глава Белого дома.

Как известно, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он умер в больнице.

Позже в ФБР сообщили, что освободили подозреваемого в убийстве соратника Трампа Чарли Кирка.

