Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп обещает найти каждого, кто причастен к убийству Чарли Кирка

10:34, 11 сентября 2025
Моя администрация найдет каждого, кто причастен к убийству Чарли Кирка, — Дональд Трамп.
Дональд Трамп обещает найти каждого, кто причастен к убийству Чарли Кирка
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению, пишет CNN.

«Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе», — сказал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул свои тесные связи с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

«Это темный момент для Америки», — добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел «добросовестные дебаты».

Трамп также отметил, что тот стал «мучеником за правду и свободу» и призвал помолиться за семью погибшего.

Также президент США пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

«Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех остальных, кто обеспечивает порядок в нашей стране», — сказал глава Белого дома.

Как известно, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он умер в больнице.

Позже в ФБР сообщили, что освободили подозреваемого в убийстве соратника Трампа Чарли Кирка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госрегистраторы будут подтверждать действия в Реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной электронной подписи «Дия.Подпись»

Правительство предлагает, чтобы подтверждение регистрационных действий государственным регистратором происходило автоматически с помощью удаленной подписи «Дия.Подпись».

Систему е-нотариата и опцию расторжения брака через Дию введут до 31 декабря – программа действий Кабмина

Также Кабмин предлагает ввести дистанционное совершение нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме.

Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.

Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции

«Где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции, среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат и цифровизация исполнительного производства», – рассказал Герман Галущенко миссии МВФ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду