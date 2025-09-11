В США освободили подозреваемого в убийстве соратника Трампа Чарли Кирка — ФБР

Задержанный мужчина был освобожден после допроса правоохранительными органами.

На фото Чарли Кирк выступает во время предвыборного митинга в Лас-Вегасе, США, 24 октября 2024 года, источник фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он умер в больнице.

Позднее издание NYT сообщило о задержании предполагаемого стрелка. В некоторых СМИ предположительно писали, что снайпером был якобы член Демократической партии Майкл Маллинсон.

Но через некоторое время задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка освободили после допроса. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель на своей странице в соцсети X.

По его словам, задержанный был освобожден после допроса правоохранительными органами.

«Наше расследование продолжается, и мы будем продолжать обнародовать информацию в интересах прозрачности», — отметил Патель.

Позже в ФБР заявили, что сотрудничают с местными и государственными правоохранительными органами в Юте, чтобы полностью расследовать и добиться справедливости по делу об убийстве Кирка, которое произошло в Университете Юта-Вэлли.

«Любой, кто имеет информацию, фотографии и видео с места происшествия, может помочь ФБР установить личность убийцы», — добавили в сообщении.

В сети также обнародовали видео задержания мужчины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.