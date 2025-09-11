У США звільнили підозрюваного у вбивстві соратника Трампа Чарлі Кірка — ФБР

Затриманого чоловіка було звільнено після допиту правоохоронними органами.

На фото Чарлі Кірк виступає під час передвиборчого мітингу у Лас-Вегасі, США, 24 жовтня 2024 року, джерело фото: AP

Як відомо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Згодом видання NYT повідомило затриманням ймовірного стрільця. У деяких ЗМІ імовірно писали, що снайпером був нібито член Демократичної партії Майкл Маллінсон.

Але через деякий час затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка було звільнено після допиту. Про це повідомив директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, затриманого було звільнено після допиту правоохоронними органами.

«Наше розслідування триває, і ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію в інтересах прозорості», - зауважив Патель.

Пізніше у ФБР зазначили, що співпрацюють з місцевими та державними правоохоронними органами в Юті, аби повністю розслідувати та домогтися справедливості у справі про вбивство Кірка, яке сталося в Університеті Юта-Веллі.

«Будь-хто, хто має інформацію, фотографії та відео з місця події, може допомогти ФБР встановити особу вбивці», - додали у повідомленні.

У мережі також оприлюднили відео затримання чоловіка.

