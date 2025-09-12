Трамп заявил, что подозреваемого в убийстве блогера Чарли Кирка задержали

Дональд Трамп не стал раскрывать деталей, но сказал, что стрелка сдал человек, который его знает.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что с большой вероятностью правоохранители задержали и поместили под стражу человека, которого подозревают в убийстве Чарли Кирка. Об этом он сказал в эфире Fox News, но не раскрыл деталей.

«Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его задержали», — заявил президент США и подчеркнул, что тот уже находится под стражей.

Он добавил, что «кто-то очень близкий к нему сдал его».

Трамп пообещал, что об этом будет объявлено позже в пятницу.

Как известно, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Кроме того, в США назначили награду до $100 тысяч за данные о причастных к убийству Чарли Кирка и показали фото подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.