Задержанным подозреваемым в убийстве Чарли Кирка является 22-летний Тайлер Робинсон — NYP

Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что стражи порядка с большой вероятностью задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Имени он не назвал, но, по данным New York Post, задержан 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.
Как сообщает Daily Mail, подозреваемый признался в убийстве своему отцу, а тот сообщил об этом властям и задержал сына до приезда правоохранителей. Ранее следователи установили, что на боеприпасах, найденных в оружии, обнаруженном неподалеку от места преступления, были выгравированы призывы к трансгендерности и антифашистская идеология.
Напомним, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.
Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.
Кроме того, в США назначили награду до $100 тысяч за данные о причастных к убийству Чарли Кирка и показали фото подозреваемого.
В США показали видео, на котором убийца Чарли Кирка скрывается с места преступления.
Фото: REUTERS
Фото: Falon / NY Post Design
Фото: NY Post
Фото: AFP
