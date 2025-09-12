У США опублікували відео, на якому вбивця Чарлі Кірка втікає з місця злочину

Оприлюднили відео з підозрюваним у стрілянині по Чарлі Кірку.

Джерело фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс повідомив про публікацію відео та фотокадрів із підозрюваним у стрілянині по Чарлі Кірку.

Раніше правоохоронці називали цю особу «такою, що становить інтерес», однак під час пресконференції 11 вересня її вже офіційно визнали підозрюваним, пише CNN.

Нове відео, поширене Департаментом громадської безпеки Юти, демонструє, як чоловік біжить дахом шкільної будівлі, а згодом прямує до лісистої місцевості, де пізніше знайшли зброю. Про це повідомив комісар DPS Бо Мейсон.

За його словами, на кадрах видно, як підозрюваний рухається дахом від лівого краю будівлі до правого, а потім спускається вниз, залишаючи відбитки долонь, сліди з можливими зразками ДНК та відбиток взуття. Слідчі встановили, що ймовірно він був у кросівках Converse.

Після спуску з даху чоловік пробіг газоном біля парковки та втік до прилеглої лісистої зони, додав Мейсон.

