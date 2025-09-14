Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Робинсон жил с трансгендерным партнером, который сотрудничает с ФБР – Fox News

Связь подтвердили переписка Тайлера Робинсона.

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, проживал с партнером, который осуществляет трансгендерный переход из мужского пола в женский. Об этом сообщила корреспондент телеканала Fox News Брук Сингман.

«ЭКСКЛЮЗИВ: Убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил со своим трансгендерным партнером, сообщают мне источники. Этот человек, который является мужчиной, переходящим в женский пол, полностью сотрудничает с ФБР. Источники сообщают мне, что ФБР имело текстовые сообщения и другие средства коммуникации между Робинсоном и этим лицом, которые помогли властям ФБР подтвердить, что Робинсон действительно был стрелком», — написала Сингман в социальной сети X.

По ее словам, партнер Робинсона предоставил ФБР переписку и другие данные, которые стали ключевыми для правоохранителей в подтверждении причастности подозреваемого к убийству Кирка. Эта информация усилила доказательную базу, указывающую на Робинсона как на исполнителя преступления.

Напомним, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Кроме того, в США назначили награду до $100 тысяч за данные о причастных к убийству Чарли Кирка и показали фото подозреваемого.

В США показали видео, на котором убийца Чарли Кирка скрывается с места преступления.

