Практика судов
  1. В мире

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Робинсон жил с трансгендерным партнером, который сотрудничает с ФБР – Fox News

09:43, 14 сентября 2025
Связь подтвердили переписка Тайлера Робинсона.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Робинсон жил с трансгендерным партнером, который сотрудничает с ФБР – Fox News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, проживал с партнером, который осуществляет трансгендерный переход из мужского пола в женский. Об этом сообщила корреспондент телеканала Fox News Брук Сингман.

«ЭКСКЛЮЗИВ: Убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил со своим трансгендерным партнером, сообщают мне источники. Этот человек, который является мужчиной, переходящим в женский пол, полностью сотрудничает с ФБР. Источники сообщают мне, что ФБР имело текстовые сообщения и другие средства коммуникации между Робинсоном и этим лицом, которые помогли властям ФБР подтвердить, что Робинсон действительно был стрелком», — написала Сингман в социальной сети X.

По ее словам, партнер Робинсона предоставил ФБР переписку и другие данные, которые стали ключевыми для правоохранителей в подтверждении причастности подозреваемого к убийству Кирка. Эта информация усилила доказательную базу, указывающую на Робинсона как на исполнителя преступления.

Напомним, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Кроме того, в США назначили награду до $100 тысяч за данные о причастных к убийству Чарли Кирка и показали фото подозреваемого.

В США показали видео, на котором убийца Чарли Кирка скрывается с места преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство США подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду