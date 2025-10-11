Дональд Трамп у «винятковій формі» – лікарі заявили, що його серце на 14 років молодше

Лікар заявив про відмінне здоров’я президента Трампа після медичного обстеження.

Фото: Reuters

Лікар Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда капітан ВМС Шон Барбабелла повідомив, що президент США Дональд Трамп перебуває у «відмінному стані здоров’я» після планового медичного обстеження. Про це пише AP.

10 жовтня Трамп провів близько трьох годин у лікарні в Бетесді, де Барбабелла здійснив «заплановане контрольне обстеження» в рамках програми підтримки здоров’я президента. Під час візиту Трамп отримав щорічну вакцину від грипу та бустерну вакцину від COVID-19.

«Президент Трамп залишається у винятковому стані здоров’я, демонструючи високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної системи», — заявив Барбабелла.

Він зазначив, що обстеження включало сучасну діагностику, лабораторні аналізи та профілактичні огляди, спрямовані на підготовку до майбутніх закордонних поїздок Трампа. Лікар також оцінив серцевий вік президента, який виявився «приблизно на 14 років молодшим» за його хронологічний вік. На момент інавгурації 79-річний Трамп став найстаршим президентом США.

Трампа неодноразово критикували за недостатню прозорість щодо стану здоров’я, попри значний суспільний інтерес до самопочуття глави держави.

