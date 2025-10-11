Дональд Трамп в «исключительной форме» – врачи заявили, что его сердце на 14 лет моложе

Врач заявил об отличном здоровье президента Трампа после медицинского обследования.

Фото: Reuters

Врач Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида капитан ВМС Шон Барбабелла сообщил, что президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» после планового медицинского обследования. Об этом пишет AP.

10 октября Трамп провел около трех часов в больнице в Бетесде, где Барбабелла провел «плановое контрольное обследование» в рамках программы поддержки здоровья президента. Во время визита Трамп получил ежегодную вакцину от гриппа и бустерную вакцину от COVID-19.

«Президент Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы», — заявил Барбабелла.

Он отметил, что обследование включало современную диагностику, лабораторные анализы и профилактические осмотры, направленные на подготовку к предстоящим зарубежным поездкам Трампа. Врач также оценил сердечный возраст президента, который оказался «примерно на 14 лет моложе» его хронологического возраста. На момент инаугурации 79-летний Трамп стал самым пожилым президентом США.

Трампа неоднократно критиковали за недостаточную прозрачность в отношении состояния здоровья, несмотря на значительный общественный интерес к самочувствию главы государства.

