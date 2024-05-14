Кабмін пропонує Верховній Раді змінити механізм передислокації військових частин

КМУ подав до Ради законопроект, яким передбачено удосконалити механізм ухвалювання оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин під час дії воєнного стану.

Уряд подав до Верховної Ради законопроект, який дозволить ухвалювати оперативні рішення при проведенні передислокації військових частин під час дії воєнного стану. Про повідомив представник КМУ у парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект розроблено з метою надання можливості прийняття в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з’єднання.

Зокрема, законопроектом пропонується доповнити статтю 6 Закону України «Про Збройні Сили України» новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Міноборони.

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