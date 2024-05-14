Митне оформлення біометану та скасування мораторію на митні перевірки: Президент підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон про відкриття експорту біометану.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3613-IX (законопроєкт №9456) про внесення змін до Митного кодексу України.

Закон урегульовує процедуру митного оформлення експорту біометану з України, що має посприяти розвитку виробництва цього виду палива та розширити експортні можливості України.

Також документом розвʼязано питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування.

До внесених змін обов’язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад 150 євро. Тепер такий поріг збільшено до 1000 євро.

Законом з 1 травня 2024 року скасовано мораторій на:

планові документальні перевірки;

позапланові документальні перевірки (виїзні та невиїзні);

зустрічні звірки;

завершення розпочатих та незавершених перевірок до 24 лютого 2022 року.

Згідно з документом, митне оформлення біометану здійснюватиметься на підставі відомостей щодо обсягів біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, який під час переміщення газотранспортною системою за своїми фізико-хімічними характеристиками може бути заміщений відповідним обсягом природного газу або їх сумішшю, за кожним пунктом приймання-передачі газу окремо.

Очікується, що закон сприятиме: розвитку нової сфери виробництва енергії; виконанню міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації; виконанню вимог СВАМ при експорті продукції до ЄС; збільшенню експортного потенціалу України; залученню міжнародних інвестицій у розвиток енергетичної сфери та відновленню регіонів України із залученням використання нових технологій тощо.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей закон. З 1 травня 2024 року до закінчення воєнного стану документальні перевірки з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням особливостей.

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