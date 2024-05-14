Таможенное оформление биометана и отмена моратория на таможенные проверки: Президент подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон об открытии экспорта биометана.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3613-IX (законопроект №9456) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.

Закон регулирует процедуру таможенного оформления экспорта биометана из Украины, что должно способствовать развитию производства этого вида топлива и расширить экспортные возможности Украины.

Также документом решен вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования.

До внесенных изменений обязанность подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро. Теперь такой порог увеличен до 1000 евро.

Законом с 1 мая 2024 года отменен мораторий на:

плановые документальные проверки;

внеплановые документальные проверки (выездные и невыездные);

встречные сверки;

завершение начатых и незавершенных проверок до 24 февраля 2022 года.

Согласно документу, таможенное оформление биометана будет осуществляться на основании сведений об объемах биогаза или других видов газа из альтернативных источников, который при перемещении газотранспортной системой по своим физико-химическим характеристикам может быть замещен соответствующим объемом природного газа или их смесью, по каждому пункту приема- передачи газа в отдельности.

Ожидается, что закон будет способствовать: развитию новой сферы производства энергии; выполнению международных обязательств по декарбонизации; выполнению требований СВАМ при экспорте продукции в ЕС; увеличению экспортного потенциала Украины; привлечению международных инвестиций в развитие энергетической сферы и восстановлению регионов Украины с использованием новых технологий и т.д.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законе. С 1 мая 2024 года до окончания военного положения документальные проверки по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом особенностей.

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