Таможенное оформление биометана и отмена моратория на таможенные проверки: Президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3613-IX (законопроект №9456) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.
Закон регулирует процедуру таможенного оформления экспорта биометана из Украины, что должно способствовать развитию производства этого вида топлива и расширить экспортные возможности Украины.
Также документом решен вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования.
До внесенных изменений обязанность подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро. Теперь такой порог увеличен до 1000 евро.
Законом с 1 мая 2024 года отменен мораторий на:
Согласно документу, таможенное оформление биометана будет осуществляться на основании сведений об объемах биогаза или других видов газа из альтернативных источников, который при перемещении газотранспортной системой по своим физико-химическим характеристикам может быть замещен соответствующим объемом природного газа или их смесью, по каждому пункту приема- передачи газа в отдельности.
Ожидается, что закон будет способствовать: развитию новой сферы производства энергии; выполнению международных обязательств по декарбонизации; выполнению требований СВАМ при экспорте продукции в ЕС; увеличению экспортного потенциала Украины; привлечению международных инвестиций в развитие энергетической сферы и восстановлению регионов Украины с использованием новых технологий и т.д.
Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законе. С 1 мая 2024 года до окончания военного положения документальные проверки по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом особенностей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.