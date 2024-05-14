Реконструкция музея «Киевская крепость»: подрядчика подозревают в присвоении почти 900 тысяч гривен

Правоохранители разоблачили хищение средств на реставрации Башни № 4 «Киевской крепости».

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Во время реконструкции музея «Киевская крепость» было выявлено возможное присвоение бюджетных средств на сумму почти 900 тысяч гривен. По информации Подольской окружной прокуратуры города Киева, подозрение в завладении средствами в особо крупных размерах выдвинуто директору частного общества.

Расследование установило, что в 2020-2021 годах подозреваемая заключила договор с Национальным историко-архитектурным музеем «Киевская крепость» на проведение противоаварийных работ Башни № 4, которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. Один из этапов реставрации предусматривал замену кровельного материала, общая стоимость которого составляла 1,4 млн гривен.

Подозреваемая внесла в акты выполненных работ заведомо завышенные суммы расходов на кровельные листы, маскируя их под готовый материал, хотя фактически листы собирались в единую конструкцию на объекте, на что также были выделены дополнительные средства.

Следствие провело химическую, строительно-техническую, товароведческую и экономическую экспертизы, которые подтвердили завышение стоимости кровельных материалов почти на 900 тысяч гривен.

В этом же производстве уже выдвинуто подозрение в растрате средств директору музея «Киевская крепость».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.