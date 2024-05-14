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В Раду внесли законопроект о значительном повышении акцизов на горючее

11:11, 14 мая 2024
Законопроект предусматривает установление графика ежегодного увеличения таких ставок.
В Раду внесли законопроект о значительном повышении акцизов на горючее
Источник фото: Erik Mclean / Unsplash
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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, предусматривающий повышение акцизов на горючее. Об этом сообщил представитель КМУ в парламенте Тарас Мельничук.

Зарегистрированный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского союза в части акцизного налога» под регистрационным номером 11256 имеет целью приведение законодательства Украины в соответствие с нормами законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, в части приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС.

В частности, на основные виды горючего предложено установить следующие ставки акцизного налога:

  • на бензины – 359 евро за 1000 л,
  • на газойле (дизельное горючее) – 330 евро за 1000 л,
  • на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

Также законопроект предусматривает установление графика ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года включительно (в течение четырех лет) с учетом общей разницы между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 1 января 2028 года, и размерами ставок акцизного налога на эти товары в соответствии с действующими нормами Налогового кодекса.

Сейчас акцизы составляют:

  • бензин – 215,5 евро за 1000 л,
  • дизельное горючее – 139,5 евро за 1000 л,
  • газ – 70 евро за 1000 л.

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