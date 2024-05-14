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У Раду внесли законопроект про значне підвищення акцизів на пальне

11:11, 14 травня 2024
Законопроект передбачає встановлення графіку щорічного збільшення таких ставок.
У Раду внесли законопроект про значне підвищення акцизів на пальне
Джерело фото: Erik Mclean / Unsplash
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Про повідомив представник КМУ у парламенті Тарас Мельничук.

Зареєстрований законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку» під реєстраційним номером 11256 має на меті приведення законодавства України у відповідність до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Зокрема, на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку:

  • на бензини – 359 євро за 1000 л,
  • на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л,
  • на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів.

Також законопроект передбачає встановлення графіку щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 по 31 грудня 2027 включно (протягом чотирьох років) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028, та розмірами ставок акцизного податку на ці товари відповідно до чинних норм Податкового кодексу

Зараз акцизи становлять:

  • бензин – 215,5 євро за 1000 л
  • дизельне пальне – 139,5 євро за 1000 л
  • газ – 70 євро за 1000 л.

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