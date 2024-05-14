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Готель «Україна», що у центрі Києва, виставили на продаж за мінімум 1 мільярда гривень

18:21, 14 травня 2024
Комісія встановила стартову ціну продажу активу на аукціоні – 1,048 мільярда гривень.
Готель «Україна», що у центрі Києва, виставили на продаж за мінімум 1 мільярда гривень
Джерело фото: booking.com
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Фонд державного майна України встановив стартову ціну для приватизації знаменитого державного підприємства Готель «Україна» на рівні 1 047 637 152 гривень. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Аукціонна комісія також розглянула та обговорила пропозиції щодо умов продажу цього відомого готелю, який займає центральне місце на Майдані Незалежності в самому серці Києва.

У повідомленні йдеться, що Готель «Україна» – це 4-зірковий готель, який складається з 14 поверхів і має загальну площу 22 481,5 м². У закладі функціонує головний ресторан «Україна», банкетні зали, бізнес-центр, конференц-зали, а також послуги салону краси, сауни та масажного кабінету.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України включив Готель «Україна» до переліку об’єктів великої приватизації державної власності. Рішення про приватизацію було ухвалено наказом Фонду державного майна.

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