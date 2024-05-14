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Звітував фсб про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі: затримали ворожого коригувальника

12:05, 14 травня 2024
Чоловік переїхав з окупованого Енергодара в Одесу, де фіксував наслідки ворожих атак та передавав дані ворогу за грошову винагороду.
Звітував фсб про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі: затримали ворожого коригувальника
Фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала ще одного учасника агентурної групи фсб, яка діяла у різних регіонах України. Вони передавали ворогу інформацію про наслідки ударів по Одесі, Києву, Житомирській та Полтавській областях.

Ще у березні двох російських агентів було затримано.  Наразі СБУ розшукала і затримала в Одесі третього учасника ворожої групи.

Як стало відомо, він «звітував» до фсб про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року. 

Тоді рф атакувала житловий квартал міста двома балістичними ракетами «Іскандер». Перша – поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів.

А коли на місце події прибули рятувальники та швидка, то ворог атакував їх другою ракетою.

Після обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки «прильоту».

Потім відправив месенджером до фсб відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.

У подальшому зловмисник готував серію повітряних ударів росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Нацгвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ запобігла цьому і затримала агента у його власному помешканні.

Ним виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси.

Його завербував кадровий співробітник управління фсб по москві та московській області. За співпрацю з рф він отримував грошову «винагороду».

Наразі він перебуває під вартою.

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