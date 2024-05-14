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Отчитывался о последствиях двойного ракетного удара по Одессе: задержали вражеского корректировщика

12:05, 14 мая 2024
Мужчина переехал из оккупированного Энергодара в Одессу, где фиксировал последствия вражеских атак и передавал данные врагу за денежное вознаграждение.
Отчитывался о последствиях двойного ракетного удара по Одессе: задержали вражеского корректировщика
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Служба безопасности Украины задержала еще одного участника агентурной группы фсб, действовавшей в разных регионах Украины. Они передавали врагу информацию о последствиях ударов по Одессе, Киеву, Житомирской и Полтавской областям.

Еще в марте два российских агента были задержаны. СБУ разыскала и задержала в Одессе третьего участника вражеской группы.

Как стало известно, он «отчитывался» в фсб о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года.

Тогда рф атаковала жилой квартал города двумя баллистическими ракетами «Искандер». Первая – попала в гражданскую застройку, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей.

А когда на место происшествия прибыли спасатели и скорая, враг атаковал их второй ракетой.

После обстрела агент обходил территорию вблизи поврежденных построек и скрыто фиксировал последствия «прилета».

Затем отправил через мессенджер в фсб соответствующие медиафайлы со своими комментариями, в том числе по ориентировочному количеству погибших.

В дальнейшем злоумышленник готовил серию воздушных ударов рф по местным больницам, а также подразделениям Госпогранслужбы, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

СБУ предотвратила это и задержала агента в его собственном доме.

Им оказался 27-летний житель временно оккупированного Энергодара, который через полгода после захвата города уехал в Одессу.

Его завербовал кадровый сотрудник управления фсб по москве и московской области. За сотрудничество с рф он получал денежное вознаграждение.

В настоящее время он находится под стражей.

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