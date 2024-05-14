МОН рассматривает гибридный формат ВНО, но после войны, – министр образования Оксен Лисовой

Возвращение к ВНО возможно после окончания военного положения, но с измененным форматом, – Лисовой.

Источник фото: chytomo.com

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассматривает возможность возвращения к Внешнему независимому оцениванию (ВНО) после окончания военного положения. Однако, по его словам, возможны изменения в формате тестирования.

В интервью hromadske, министр отметил, что ВНО имеет свои преимущества, в частности задания с открытыми ответами, которые считает «качественными и добротными». Он выразил желание вернуться к этому формату тестирования, поскольку он позволяет абитуриентам лучше проявить свои знания.

«Нам хотелось бы перейти к более широкому спектру возможностей, чтобы дети могли проявить себя - и из-за наличия открытых заданий и других составляющих теста также. Я бы хотел возвращения к формату ВНО", - отметил министр.

Однако, Лисовой также признал, что компьютерное тестирование имеет свои преимущества, в частности возможность проведения его за рубежом. Поэтому наиболее вероятным является переход к гибридному формату, который сочетает в себе преимущества обеих систем. В то же время, он отметил необходимость дальнейшей работы над тем, чтобы компьютерное тестирование лучше выявляло способности каждого участника.

«И нам еще надо поработать, чтобы компьютерное тестирование лучше раскрывало способности ребенка», - добавил Оксен Лисовой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.