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МОН розглядає гібридний формат ЗНО, але після війни, – міністр освіти Оксен Лісовий

21:01, 14 травня 2024
Повернення до ЗНО можливе після закінчення воєнного стану, але зі зміненим форматом, – Лісовий.
МОН розглядає гібридний формат ЗНО, але після війни, – міністр освіти Оксен Лісовий
Джерело фото: chytomo.com
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розглядає можливість повернення до Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) після закінчення воєнного стану. Проте, за його словами, можливі зміни у форматі тестування.

У інтерв'ю hromadske, міністр зауважив, що ЗНО має свої переваги, зокрема завдання з відкритими відповідями, які вважає «якісними і добротними». Він виразив бажання повернутися до цього формату тестування, оскільки він дозволяє абітурієнтам краще проявити свої знання.

«Нам хотілось би перейти до ширшого спектра можливостей, щоб діти могли проявити себе — і через наявність відкритих завдань та інших складових тесту також. Я б хотів повернення до формату ЗНО», — зазначив міністр.

Проте, Лісовий також визнав, що комп'ютерне тестування має свої переваги, зокрема можливість проведення його за кордоном. Тому найбільш імовірним є перехід до гібридного формату, який поєднує в собі переваги обох систем. Водночас, він наголосив на потребі подальшої роботи над тим, щоб комп'ютерне тестування краще виявляло здібності кожного учасника.

«Та нам ще треба попрацювати, аби комп'ютерне тестування краще розкривало здібності дитини», — додав Оксен Лісовий.

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