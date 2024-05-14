Отель «Украина», что в центре Киева, выставили на продажу за минимум 1 миллиард гривен

Комиссия установила стартовую цену продажи актива на аукционе – 1,048 миллиарда гривен.

Источник фото: booking.com

Фонд государственного имущества Украины установил стартовую цену для приватизации знаменитого государственного предприятия Отель «Украина» на уровне 1 047 637 152 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Аукционная комиссия также рассмотрела и обсудила предложения по условиям продажи этого известного отеля, который занимает центральное место на Майдане Независимости в самом сердце Киева.

В сообщении говорится, что Отель «Украина» - это 4-звездочный отель, который состоит из 14 этажей и имеет общую площадь 22 481,5 м². В заведении функционирует главный ресторан «Украина», банкетные залы, бизнес-центр, конференц-залы, а также услуги салона красоты, сауны и массажного кабинета.

Напомним, что Кабинет министров Украины включил Отель «Украина» в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Решение о приватизации было принято приказом Фонда государственного имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.