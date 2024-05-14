Реконструкція музею «Київська фортеця»: підрядника підозрюють у привласненні майже 900 тисяч гривень

Правоохоронці викрили розкрадання коштів на реставрації Башти № 4 «Київської фортеці».

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Під час реконструкції музею «Київська фортеця» було виявлено можливе привласнення бюджетних коштів на суму майже 900 тисяч гривень. За інформацією Подільської окружної прокуратури міста Києва, підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах висунуто директорці приватного товариства.

Розслідування встановило, що в 2020-2021 роках підозрювана уклала договір з Національним історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця» на проведення протиаварійних робіт Башти № 4, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення. Один з етапів реставрації передбачав заміну покрівельного матеріалу, загальна вартість якого становила 1,4 млн гривень.

Підозрювана внесла до актів виконаних робіт завідомо завищені суми витрат на покрівельні листи, маскуючи їх під готовий матеріал, хоча фактично листи збиралися в єдину конструкцію на об'єкті, на що також було виділено додаткові кошти.

Слідство провело хімічну, будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи, які підтвердили завищення вартості покрівельних матеріалів на майже 900 тисяч гривень.

У цьому ж провадженні вже висунуто підозру в розтраті коштів директорці музею «Київська фортеця».

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