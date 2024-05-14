Кабмин предлагает Верховной Раде изменить механизм передислокации воинских частей

МУ подал в Раду законопроект, которым предусмотрено усовершенствовать механизм принятия оперативных решений при проведении передислокации воинских частей во время действия военного положения.

Правительство подало в Верховную Раду законопроект, который позволит принимать оперативные решения при проведении передислокации воинских частей во время действия военного положения. Об этом сообщил представитель КМУ в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект разработан с целью предоставления возможности принятия в условиях действия военного положения в Украине оперативных решений при проведении передислокации воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных сил Украины до уровня соединения.

В частности, законопроектом предлагается дополнить статью 6 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины» новым абзацем, согласно которому во время действия военного состояния передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины по согласованию с Минобороны.

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