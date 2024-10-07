Перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо – Кабмін прийняв постанову

Якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та податкової служби.

Через дії продавців, які під час продажу навмисне у десятки разів занижують оціночну вартість транспортного засобу, бюджет недоотримує мільйони. Тому завдяки ініціативі МВС та рішенню Кабміну буде вирішено проблему, коли людина могла оформити нову автівку преміум-класу за 10 тисяч грн. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначають у МВС, 1 жовтня уряд прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.

Станом на сьогодні продаж від двох легкових автомобілів у рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше – 18%. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля – 5 %, а другого і наступних – 18 %.

«Потреба вдосконалити чинні правила виникла через недоотримання коштів до бюджету. Недобросовісні продавці, зокрема автомайданчики, вказували значно занижену вартість авто, далеку від реальних цифр. Прийнята постанова дозволить збільшити надходження до державного бюджету у сотні разів, що становитиме мільярди гривень», – розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Микола Рудик.

Коли особа реалізовує легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС – обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою.

«Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5 % становитиме 22,5 тис. грн.

Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміум-класу за 15 тис. грн – це не алегорія, а реальність. На жаль. Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн», – пояснив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.

Станом на серпень 2024 року в Україні функціонує 3,5 тис. суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За 2023 рік через торгівельні організації реалізовано 470 тис. автомобілів.

Реалізація постанови Кабміну прогнозовано збільшить надходження до державного бюджету України та утвердить справедливий підхід до здійснення господарської діяльності з продажу транспортних засобів, зазначили у МВС.

«Постанова зобов’язує торговельні організації вказувати у договорі купівлі-продажу реальну вартість авто, а не занижену. Якщо продаж легкового автомобіля не перший у календарному році, а другий і більше – подається відповідна заява у довільній формі щодо фактів продажів транспортних засобів у поточному році, до якої додається оцінка вартості транспортного засобу.

Для легкових авто можна подати витяг з сайту Мінекономіки, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу. При продажі вантажівки потрібно подавати лише оцінку вартості. Сума, вказана в оцінці, додається до договору купівлі-продажу. З неї сплачується податок з отриманих доходів від продажу транспортних засобів, плюс 1,5 % військового збору», – пояснює Микола Рудик.

Станом на серпень 2024 року в Україні функціонує близько 3500 суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. З них близько 1200 – торговельні організації, які здійснюють комісійний продаж.

Загалом з грудня 2022 року в Україні заблоковано понад 1000 суб’єктів господарювання, які порушили Правила торгівлі.

Як буде контролюватись сервісними центрами МВС дотримання нових правил

Як розповів Микола Рудик, наразі відбувається доопрацювання реєстру для того, щоб унеможливити реалізацію транспортних засобів з порушеннями норм, передбачених Постановою. Також у цьому питанні ведеться співпраця з Фондом державного майна та Державною податковою службою України.

«У випадку, якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та Фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з’ясування обставин», – додав Начальник Головного сервісного центру МВС.

Де отримати інформацію про нові вимоги

На сайті Головного сервісного центру МВС буде розміщена інформація щодо оцінки вартості авто, у яких випадках потрібно її проводити та до яких органів для цього звертатися.

«Нагадаю, що оцінку вартості робить Експерта служба МВС та уповноважені суб’єкти оціночної діяльності. Також після офіційного оприлюднення Постанови запланована публікація тематичних матеріалів з розʼясненнями змін на сайті Головного сервісного центру МВС та на офіційних сторінках у соціальних мережах», – зазначив Микола Рудик.

Як Експертна служба МВС визначає «ринкову вартість» автомобіля

«Фахівці, які здійснюють оцінку автомобілів, користуються «Бюлетенем автотоварознавця» – офіційним періодичним додатком до «Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», який оновлюється кожні 2 місяці. На підставі даних, що зазначені у ньому, після застосування коефіцієнтів збільшення або зменшення вартості - залежить від пробігу, умов догляду, зберігання, експлуатації, технічного стану, комплектності, наявності або відсутності пошкоджень тощо - експерт визначає «ринкову вартість», яку й зазначає у документі про оцінку автомобіля», – розповів Директор ДНДЕКЦ МВС – керівник Експертної служби МВС Сергій Кримчук.

Як зазначив Сергій Кримчук, під час реєстрації транспортного засобу автовласник, окрім послуги з оцінки транспортного засобу, має змогу отримати ще одну важливу послугу від працівників Експертної служби МВС.

«Криміналістичне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів, що його супроводжують. Отримання цієї послуги гарантує недопущення порушення майнових прав громадян, виключає можливість придбання транспортного засобу із підробленими номерами агрегатів, «автомобіля-двійника» тощо, і як наслідок – залишитися і без автомобіля і без грошей. Звертаючись до спеціалізованих установ та замовляючи такі дослідження, громадяни передусім бережуть власний спокій» - вказав він.

Автор: Наталя Мамченко

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