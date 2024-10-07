Перерегистрировать автомобиль Тесла, указав в договоре стоимость в 10 тысяч грн, будет невозможно – Кабмин принял постановление

Если в договоре купли-продажи, оформленном в торговой организации, будет указана заниженная стоимость авто, работник сервисного центра МВД откажет в предоставлении услуги, а материалы будут направлены в правоохранительные органы и налоговую службу.

Из-за действий продавцов, которые при продаже умышленно в десятки раз занижают оценочную стоимость транспортного средства, бюджет недополучает миллионы. Поэтому благодаря инициативе МВД и решению Кабмина будет решена проблема, когда человек мог оформить новый автомобиль премиум-класса за 10 тысяч грн. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как отмечают в МВД, 1 октября правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.

По состоянию на сегодняшний день продажа от двух легковых автомобилей в год облагается налогом на прибыль на 2-й автомобиль 5%, а на 3-й в год и более – 18%. Реализация первого транспортного средства в течение года – без налога. Продажа первого грузового автомобиля – 5%, а второго и последующих – 18%.

«Потребность усовершенствовать действующие правила возникла из-за недополучения средств в бюджет. Недобросовестные продавцы, в частности автоплощадки, указывали значительно заниженную стоимость авто, далекую от реальных цифр. Принятое постановление позволит увеличить поступления в государственный бюджет в сотни раз, что составит миллиарды гривен», – рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Николай Рудык.

Когда лицо реализует легковой автомобиль (от двух и более) или грузовой в сервисных центрах МВД – обязательным требованием является предоставление справки о средней стоимости или экспертной оценке стоимости транспортного средства. Таким образом, налоги уплачиваются в полной мере.

«Например, если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог в 5 % составит 22,5 тыс. грн.

В то же время, торговая организация оценивает не на основе официального документа, а «со слов продавца», например 15 тыс. грн, и платит налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиум-класса за 15 тыс. грн – это не аллегория, а реальность. К сожалению. К примеру, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10 000 грн. В то же время, реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн», – пояснил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Среднюю рыночную стоимость можно проверить на сайте Министерства экономики Украины.

По состоянию на август 2024 г. в Украине функционирует 3,5 тыс. субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами. За 2023 год через торговые организации реализовано 470 тысяч автомобилей.

Реализация постановления Кабмина прогнозированно увеличит поступления в государственный бюджет Украины и утвердит справедливый подход к осуществлению хозяйственной деятельности по продаже транспортных средств, отметили в МВД.

«Постановление обязывает торговые организации указывать в договоре купли-продажи реальную стоимость авто, а не заниженную. Если продажа легкового автомобиля не первая в календарном году, а вторая и более – подается соответствующее заявление в произвольной форме относительно фактов продаж транспортных средств в текущем году, к которому прилагается оценка стоимости транспортного средства.

Для легковых авто можно подать извлечение с сайта Минэкономики, где указана среднерыночная цена транспортного средства. При продаже грузовика нужно подавать только оценку стоимости. Сумма, указанная в оценке, прилагается к договору купли-продажи. С нее уплачивается налог с полученных доходов от продажи транспортных средств, плюс 1,5% военного сбора», – объясняет Николай Рудык.

По состоянию на август 2024 г. в Украине функционирует около 3500 субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами. Из них около 1200 – торговые организации, осуществляющие комиссионную продажу.

Всего с декабря 2022 года в Украине заблокировано более 1000 субъектов ведения хозяйства, нарушивших Правила торговли.

Как будет контролироваться сервисными центрами МВД соблюдение новых правил

Как рассказал Николай Рудык, сейчас происходит доработка реестра для того, чтобы сделать невозможным реализацию транспортных средств с нарушениями норм, предусмотренных постановлением. Также по этому вопросу ведется сотрудничество с Фондом государственного имущества и Государственной налоговой службой Украины.

«В случае, если в договоре купли-продажи, оформленном в торговой организации, будет указана заниженная стоимость авто, работник сервисного центра МВД откажет в предоставлении услуги. Материалы будут направлены в правоохранительные органы, налоговую службу и Фонд госимущества для принятия соответствующих решений и выяснения обстоятельств», – добавил начальник Главного сервисного центра МВД.

Где получить информацию о новых требованиях

На сайте Главного сервисного центра МВД будет размещена информация по оценке стоимости авто, в каких случаях нужно ее проводить и в какие органы для этого обращаться.

«Напомню, что оценку стоимости производит Экспертная служба МВД и уполномоченные субъекты оценочной деятельности. Также после официального обнародования Постановления запланирована публикация тематических материалов с разъяснениями изменений на сайте Главного сервисного центра МВД и на официальных страницах социальных сетей», – отметил Николай Рудык.

Как Экспертная служба МВД определяет «рыночную стоимость» автомобиля

«Специалисты, осуществляющие оценку автомобилей, пользуются «Бюллетенем автотовароведа» – официальным периодическим приложением к «Методике товароведческой экспертизы и оценке колесных транспортных средств», которое обновляется каждые 2 месяца. На основании данных, указанных в нем, после применения коэффициентов увеличения или уменьшения стоимости - зависит от пробега, условий ухода, хранения, эксплуатации, технического состояния, комплектности, наличия или отсутствия повреждений и т.п. - эксперт определяет «рыночную стоимость», которую и отмечает в документе об оценке автомобиля», – рассказал Директор ГНИЭКЦ МВД – руководитель Экспертной службы МВД Сергей Крымчук.

Как отметил Сергей Крымчук, при регистрации транспортного средства автовладелец, кроме услуги по оценке транспортного средства, имеет возможность получить еще одну важную услугу от работников Экспертной службы МВД.

«Криминалистическое исследование транспортного средства и сопровождающих его регистрационных документов. Получение этой услуги гарантирует недопущение нарушения имущественных прав граждан, исключает возможность приобретения транспортного средства с поддельными номерами агрегатов, «автомобиля-двойника» и т.п., и как следствие – остаться без автомобиля и без денег. Обращаясь в специализированные учреждения и заказывая такие исследования, граждане прежде всего сохраняют собственное спокойствие» - указал он.

Автор: Наталья Мамченко

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