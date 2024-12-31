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Судді Конституційного Суду взяли участь у підсумковій онлайн-зустрічі на тему «Новий рік: право чи обов’язок», відео

12:16, 31 грудня 2024
Під час зустрічі учасники відзначили успішну реалізацію спільного проекту Конституційного Суду і Національної школи суддів, що має на меті просвітницьку місію і реалізовується через пряме спілкування суддів КСУ з широкою правничою аудиторією.
Судді Конституційного Суду взяли участь у підсумковій онлайн-зустрічі на тему «Новий рік: право чи обов’язок», відео
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Відбулася підсумкова онлайн-зустріч із новорічним квестом і на тему «Новий рік: право чи обов’язок», в якій взяли участь  судді Конституційного Суду України, судді КСУ у відставці, представники Національної школи суддів, науковці, аспіранти, викладачі та студенти закладів вищої освіти, учнівська молодь. Про це повідомляє КСУ.

Під час зустрічі учасники відзначили успішну реалізацію спільного проєкту Конституційного Суду України і Національної школи суддів України, що має на меті просвітницьку місію і реалізовується через пряме спілкування суддів Конституційного Суду України з широкою правничою аудиторією. Проект був започаткований у квітні 2022 року.

Суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко підкреслив значущість цього проєкту, зазначивши, що серед основних доповідачів, які сьогодні залучені до участі у цьому проєкті – представники ЄСПЛ, судді зарубіжних конституційних судів, а також професорсько-викладацький склад університетів Європи та світу.

Подякував судді Конституційного Суду України Галині Юровській, яка за його словами, є ініціатором цього проєкту, а також Національній школі суддів України, слухачам, працівникам Секретаріату Суду, усім, хто доклав свої зусилля, щоб цей проєкт став можливим і успішним.

Галина Юровська, суддя Конституційного Суду України, під час презентації зазначила, що упродовж 2022–2024 років було проведено понад 80 лекцій-зустрічей, які відбувалися із залученням суддів Конституційного Суду України, представників Національної школи суддів України, міжнародних експертів. Слухачі лекцій за цей період мали змогу ознайомитися з національною та міжнародною судовою практикою, особливостями конституційного провадження та іншими темами, присвяченими визначним датам, як-от: із нагоди Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Української державності тощ

Цього року серед основних тем, зокрема були: 

- використання асистивних технологій у судочинстві;

- ухвалені Конституційним Судом України рішення та викладені в них юридичні позиції (щодо гарантування прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ; гарантованого рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС; судового збору під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення; щодо перегляду рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні; щодо права одного з подружжя на утримання та ін.); 

- застосування актів Європейського Союзу та рішень Суду справедливості у практиці Конституційного Суду України; 

- законодавче врегулювання та судова практика Федерального Конституційного Суду Німеччини щодо захисту особових даних; конституційна скарга як інструмент захисту прав (досвід Німеччини та України); 

- історія створення та повноваження Конституційного Суду Латвійської Республіки, його значення в системі конституційної юстиції; 

- особливості роботи Конституційного Суду Грузії, його повноваження та зміни в конституційному правосудді;

- роль конституційних судів у виконанні рішень ЄСПЛ. 

Для слухачів заходу був проведений різдвяно-новорічний тест, що його підготував Департамент організаційної роботи Секретаріату Конституційного Суду України, за його результатами визначили переможця. Нею стала випускниця Київської малої академії наук учнівської молоді Анна Непийпа.

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КСУ

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