Хаджибейський райсуд Одеси оголосив набір працівників: шукають секретарів, фахівців і розпорядників

Хаджибейський районний суд Одеси оголосив набір працівників.

Хаджибейський районний суд м. Одеси повідомив про відкриття кількох вакансій. Шукають секретарів, головного спеціаліста, судового розпорядника та кур’єра.

Вакансії, що наразі відкриті:

Головний спеціаліст (із забезпечення зв’язків із ЗМІ) — посадовий оклад 17 635 грн (1 постійна вакансія);

Секретар суду — 15 334 грн (2 постійні вакансії);

Секретар судового засідання — 17 635 грн (1 постійна та 3 тимчасові вакансії);

Судовий розпорядник — 15 334 грн (1 постійна вакансія);

Кур’єр суду — 5 311 грн (1 постійна вакансія).

У період правового режиму воєнного стану конкурсний відбір для призначення на посади державної служби не проводиться.

Вимоги до кандидатів:

юридична освіта (не нижче рівня молодшого бакалавра або бакалавра) чи статус здобувача;

вільне володіння українською мовою.

Також можливе переведення з іншого суду.

Як подати заявку:

Резюме слід надіслати на електронну адресу суду: [email protected].

