Хаджибейський райсуд Одеси оголосив набір працівників: шукають секретарів, фахівців і розпорядників

14:55, 29 жовтня 2025
Хаджибейський районний суд Одеси оголосив набір працівників.
Хаджибейський районний суд м. Одеси повідомив про відкриття кількох вакансій. Шукають секретарів, головного спеціаліста, судового розпорядника та кур’єра.

Вакансії, що наразі відкриті:

  • Головний спеціаліст (із забезпечення зв’язків із ЗМІ) — посадовий оклад 17 635 грн (1 постійна вакансія);
  • Секретар суду — 15 334 грн (2 постійні вакансії);
  • Секретар судового засідання — 17 635 грн (1 постійна та 3 тимчасові вакансії);
  • Судовий розпорядник — 15 334 грн (1 постійна вакансія);
  • Кур’єр суду — 5 311 грн (1 постійна вакансія).

У період правового режиму воєнного стану конкурсний відбір для призначення на посади державної служби не проводиться.

Вимоги до кандидатів:

  • юридична освіта (не нижче рівня молодшого бакалавра або бакалавра) чи статус здобувача;
  • вільне володіння українською мовою.

Також можливе переведення з іншого суду.

Як подати заявку:

Резюме слід надіслати на електронну адресу суду: [email protected].

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

