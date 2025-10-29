Хаджибейський райсуд Одеси оголосив набір працівників: шукають секретарів, фахівців і розпорядників

Хаджибейський районний суд м. Одеси повідомив про відкриття кількох вакансій. Шукають секретарів, головного спеціаліста, судового розпорядника та кур’єра.
Вакансії, що наразі відкриті:
У період правового режиму воєнного стану конкурсний відбір для призначення на посади державної служби не проводиться.
Вимоги до кандидатів:
Також можливе переведення з іншого суду.
Як подати заявку:
Резюме слід надіслати на електронну адресу суду: [email protected].
