Хаджибейский райсуд Одессы объявил набор сотрудников: ищут секретарей, специалистов и распорядителей

Хаджибейский районный суд г. Одессы сообщил об открытии нескольких вакансий. Ищут секретарей, главного специалиста, судебного распорядителя и курьера.

Вакансии, которые сейчас открыты:

Главный специалист (по обеспечению связей со СМИ) — должностной оклад 17 635 грн (1 постоянная вакансия);

Секретарь суда — 15 334 грн (2 постоянные вакансии);

Секретарь судебного заседания — 17 635 грн (1 постоянная и 3 временные вакансии);

Судебный распорядитель — 15 334 грн (1 постоянная вакансия);

Курьер суда — 5 311 грн (1 постоянная вакансия).

В период действия правового режима военного положения конкурсный отбор для назначения на должности государственной службы не проводится.

Требования к кандидатам:

юридическое образование (не ниже уровня младшего бакалавра или бакалавра) либо статус соискателя;

свободное владение украинским языком.

Также возможно перевод из другого суда.

Как подать заявку:

Резюме следует отправить на электронный адрес суда: [email protected].

