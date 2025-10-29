Хаджибейский райсуд Одессы объявил набор сотрудников: ищут секретарей, специалистов и распорядителей

Хаджибейский районный суд г. Одессы сообщил об открытии нескольких вакансий. Ищут секретарей, главного специалиста, судебного распорядителя и курьера.
Вакансии, которые сейчас открыты:
В период действия правового режима военного положения конкурсный отбор для назначения на должности государственной службы не проводится.
Требования к кандидатам:
Также возможно перевод из другого суда.
Как подать заявку:
Резюме следует отправить на электронный адрес суда: [email protected].
