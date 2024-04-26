Справи про банкрутство, захист прав інтелектуальної власності та корпоративні спори: огляд практики КГС ВС

В огляді практики КГС ВС висвітлено правові висновки у справах в спорах, що виникають з господарських правовідносин.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за березень 2024 року. В ньому висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

- можливості визнання недійсним трудового контракту, який містить ознаки фраудаторності за позовом ліквідатора на підставі положень ст. 42 КУзПБ;

- відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності декількох заяв різних кредиторів про відкриття провадження у справах про банкрутство боржника з різною територіальною підсудністю;

- визначення кола осіб, на яких поширюється положення п. 1-6 розд. «Перехідні та прикінцеві положення» КУзПБ як підстава для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

У постанові у справі щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновок стосовно:

- питання реєстрації майнових прав інтелектуальної власності за договорами про передання таких прав на ім’я компаній, що здійснюють управління активами інституту спільного інвестування пайового фонду.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

- забезпечення позову, спрямованого на відновлення права власності на частку у статутному капіталі підприємства, шляхом накладення арешту на частку в статутному капіталі підприємства, на належне підприємству нерухоме майно та заборони реєстраторам проводити реєстраційні дії;

- визнання недійсними договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з тих підстав, що відповідні частки не були оплачені позивачами на момент відчуження;

- обрання неефективного способу захисту шляхом оскарження акціонером рішень, які стали підставою для виникнення в нього права на обовʼязковий викуп належних йому акцій.

У постанові у справі щодо земельних відносин викладено правовий висновок про:

- визначення належного відповідача за позовом власника землі про знесення об’єкта самочинного будівництва.

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

- віднесення до юрисдикції господарських судів спору про визнання поновленими та укладеними договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах без проведення конкурсу;

- правової природи договору про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування;

- особливостей розрахунку об’єму протранспортованого природного газу у випадку втрати зв'язку з вузлом обліку газу внаслідок ведення бойових дій.

Також в огляді висвітлено правові висновки у справах в інших спорах, що виникають з господарських правовідносин, про:

- юрисдикцію спорів щодо реквізиції майна в умовах правового режиму воєнного стану та про повноваження обласних військових адміністрацій на ухвалення рішень про реквізицію;

- порядок доведення недостовірності / достовірності інформації, поширеної суб’єктами у сфері медіа в умовах війни, яка є суспільно необхідною, тобто предметом суспільного інтересу.

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