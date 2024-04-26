Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Справи про банкрутство, захист прав інтелектуальної власності та корпоративні спори: огляд практики КГС ВС

13:42, 26 квітня 2024
В  огляді практики КГС ВС висвітлено правові висновки у справах в спорах, що виникають з господарських правовідносин.
Справи про банкрутство, захист прав інтелектуальної власності та корпоративні спори: огляд практики КГС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за березень 2024 року. В ньому висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

- можливості визнання недійсним трудового контракту, який містить ознаки фраудаторності за позовом ліквідатора на підставі положень ст. 42 КУзПБ;

- відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності декількох заяв різних кредиторів про відкриття провадження у справах про банкрутство боржника з різною територіальною підсудністю;

- визначення кола осіб, на яких поширюється положення п. 1-6 розд. «Перехідні та прикінцеві положення» КУзПБ як підстава для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

У постанові у справі щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновок стосовно:

- питання реєстрації майнових прав інтелектуальної власності за договорами про передання таких прав на ім’я компаній, що здійснюють управління активами інституту спільного інвестування пайового фонду.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

- забезпечення позову, спрямованого на відновлення права власності на частку у статутному капіталі підприємства, шляхом накладення арешту на частку в статутному капіталі підприємства, на належне підприємству нерухоме майно та заборони реєстраторам проводити реєстраційні дії;

- визнання недійсними договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з тих підстав, що відповідні частки не були оплачені позивачами на момент відчуження;

- обрання неефективного способу захисту шляхом оскарження акціонером рішень, які стали підставою для виникнення в нього права на обовʼязковий викуп належних йому акцій.

У постанові у справі щодо земельних відносин викладено правовий висновок про:

- визначення належного відповідача за позовом власника землі про знесення об’єкта самочинного будівництва. 

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

- віднесення до юрисдикції господарських судів спору про визнання поновленими та укладеними договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах без проведення конкурсу;

- правової природи договору про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування;

- особливостей розрахунку об’єму протранспортованого природного газу у випадку втрати зв'язку з вузлом обліку газу внаслідок ведення бойових дій.

Також в огляді висвітлено правові висновки у справах в інших спорах, що виникають з господарських правовідносин, про:

- юрисдикцію спорів щодо реквізиції майна в умовах правового режиму воєнного стану та про повноваження обласних військових адміністрацій на ухвалення рішень про реквізицію;

- порядок доведення недостовірності / достовірності інформації, поширеної суб’єктами у сфері медіа в умовах війни, яка є суспільно необхідною, тобто предметом суспільного інтересу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Автоматизована система документообігу суду буде працювати за новими правилами – Рада суддів

Положення про автоматизовану систему документообігу суду буде викладено в новій редакції – Рада суддів.

Ірина Мудра розповіла, які проблеми судової влади будуть вирішуватися першочергово: пріоритети Офісу Президента

Серед пріоритетів – забезпечення функціонування судової влади, нова мапа судів, призначення нових суддів, реформування Державної судової адміністрації.

Після скасування статусу обмежено придатних чоловіків розділять на п’ять категорій, а також оновлять Розклад хвороб для визначення придатності

Окремо виділять тих, хто придатний до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатний до безпосередньої участі в бойових діях, а також оновлять Розклад хвороб, за яким визначають ступінь придатності.

Як громадянам отримати ефективний доступ до компенсації за зруйноване житло – ГО «Поверни своє» спільно з проектом Ради Європи виробили пропозиції з удосконалення адмінпроцедури і судового механізму

Засновниця ГО «Поверни своє» Ольга Оніщук під час круглого столу презентувала конкретні рекомендації, які зможуть забезпечити доступ громадян до отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло.

Судді та кандидати на посади суддів, які пройшли оновлені ВККС та ВРП, будуть мати пріоритет у призначенні на посади суддів – Офіс Президента

А судді та кандидати на посади суддів, яких відібрали ВККС та ВРП до 2022 року, поки що зачекають.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси