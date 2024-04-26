У Києві судили 53-річного чоловіка за розбещення малолітніх дівчат та виготовлення дорослого кіно

Чоловік відмовився визнавати свою провину, проте за доводами прокурора суд призначив йому покарання у вигляді 12 років в’язниці.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Киянина засудили до 12 років в’язниці за розбещення малолітніх дівчат, а також виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд засудив 53-річного чоловіка до максимального терміну покарання, а також конфіскації майна. За вчинення розбещення малолітніх дівчат та поширення дитячої порнографії, чоловік отримав максимальний строк ув'язнення та заборону займати посади в закладах освіти та тренерську діяльність на 3 роки.

Хоча засуджений відмовився визнати свою вину, прокурор зміг довести, що він залучав двох 13-річних дівчат до розпусних дій та виготовлення дитячої порнографії. Суд вирішив внести дані про чоловіка до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

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