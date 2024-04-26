В Киеве судили 53-летнего мужчину за развращение малолетних девушек и изготовление взрослого кино

Мужчина отказался признавать свою вину, однако по доводам прокурора суд назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевлянина приговорили к 12 годам тюрьмы за развращение малолетних девочек, а также изготовление и распространение детской порнографии. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Суд приговорил 53-летнего мужчину к максимальному сроку наказания, а также конфискации имущества. За совершение развращения малолетних девочек и распространение детской порнографии, мужчина получил максимальный срок заключения и запрет занимать должности в учебных заведениях и тренерскую деятельность на 3 года.

Хотя осужденный отказался признать свою вину, прокурор смог доказать, что он привлекал двух 13-летних девушек к развратным действиям и изготовлению детской порнографии. Суд решил внести данные о мужчине в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Сейчас осужденный находится под стражей.

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