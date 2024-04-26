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Дела о банкротстве, защите прав интеллектуальной собственности и корпоративных спорах: обзор практики КХС ВС

13:42, 26 апреля 2024
В обзоре практики КХС ВС отражены правовые выводы по делам по спорам, возникающим из хозяйственных правоотношений.
Дела о банкротстве, защите прав интеллектуальной собственности и корпоративных спорах: обзор практики КХС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КГС ВС за март 2024 года. В нем отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы по:

- возможности признания недействительным трудового контракта, содержащего признаки фраудаторности по иску ликвидатора из положений в. 42 КУзПБ;

- открытие производства по делу о банкротстве при наличии нескольких заявлений разных кредиторов об открытии производства по делам о банкротстве должника с разной территориальной подсудностью;

- определение круга лиц, на которых распространяется положение п. 1-6 разд. «Переходные и заключительные положения» КУзПБ как основание для отказа в открытии производства по делу о банкротстве.

В постановлении по делу о защите прав интеллектуальной собственности приведен вывод:

- вопросы регистрации имущественных прав интеллектуальной собственности по договорам о передаче таких прав на имя компаний, осуществляющих управление активами института совместного инвестирования паевого фонда.

В постановлениях по делам по корпоративным спорам, корпоративным правам содержатся выводы:

- обеспечение иска, направленного восстановления права собственности на долю в уставном капитале предприятия, путем наложения ареста на долю в уставном капитале предприятия, на принадлежащее предприятию недвижимое имущество и запрета регистраторам проводить регистрационные действия;

- признание недействительными договоров купли-продажи долей в уставном капитале общества по тем основаниям, что соответствующие частицы не были оплачены истцами на момент отчуждения;

- избрание неэффективного способа защиты путем обжалования акционером решений, которые явились основанием для возникновения у него права на обязательный выкуп принадлежащих ему акций.

В постановлении по делу о земельных отношениях изложен правовой вывод:

- определение должного ответчика по иску собственника земли о сносе объекта самовольного строительства.

В постановлениях по спорам, возникающим из сделок, сделаны выводы:

- отнесение к юрисдикции хозяйственных судов спора о признании возобновленными и заключенными договорами об организации перевозок пассажиров на автобусных маршрутах без проведения конкурса;

- правовой природы договора о предоставлении права на эксплуатацию фиксированных парковочных мест;

- особенностей расчета объема протранспортированного природного газа в случае потери связи с узлом учета газа в результате ведения боевых действий.

Также в обзоре освещены правовые выводы по делам по другим спорам, возникающим из хозяйственных правоотношений, о:

- юрисдикции споров относительно реквизиции имущества в условиях правового режима военного положения и полномочия областных военных администраций на принятие решений о реквизиции;

- порядке доказывания недостоверности/достоверности информации, распространенной субъектами в сфере медиа в условиях войны, которая является общественно необходимой, то есть предметом общественного интереса.

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