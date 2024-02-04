ОК «Південь»: Після знищення «Івановця» росія сховала ракетоносії, але є нюанс

«Калібри» заведені в пункти базування разом з їх носіями.

Фото: ОК «Південь»

Після знищення ракетного катера "Івановець" російські війська "засвоїли урок"і сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Вона зазначила, що втрачати пильність не варто, оскільки крилатих ракет в окупантів ще багато і вивести їх у море не важко.

"Вони споряджені, всі ракетоносії, які є в пунктах базування, готові до застосування - як тільки буде команда, дві три-години вони у відкритому морі, або можуть не чекати цього, а стартувати з самої бухти. Також варто не забувати, що вони можуть застосувати калібри і з акваторії Каспійського моря, така практика в них теж була. Тому ми ретельно відстежуємо обстановку та інформуємо населення", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що українські дрони втопили російський ракетний катер "Івановець".

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