ОК «Юг»: После уничтожения «Ивановца» россия спрятала ракетоносители, но есть нюанс

«Калибры» заведены в пункты базирования вместе с их носителями.

После уничтожения ракетного катера "Ивановец" российские войска "усвоили урок" и спрятали ракетоносители из "Калибрамы" в пункты базирования. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона.

Она отметила, что терять бдительность не стоит, поскольку крылатых ракет у окупантов еще много и вывести их в море не сложно.

"Они снаряжены, все ракетоносители, которые есть в пунктах базирования, готовы к применению - как только будет команда, два-три часа они в открытом море, или могут не ждать этого, а стартовать с самой бухты. Также стоит не забывать, что они могут применить калибры и из акватории Каспийского моря, такая практика у них тоже была. Поэтому мы тщательно отслеживаем обстановку и информируем население", - сказала Гуменюк.

Напомним, что украинские дроны утопили российский ракетный катер "Ивановец".

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