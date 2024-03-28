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Перетнув подвійну суцільну смугу на очах у поліції: як у Києві покарали порушника, відео

08:29, 28 березня 2024
У Києві притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Перетнув подвійну суцільну смугу на очах у поліції: як у Києві покарали порушника, відео
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У Шевченківському районі столиці оштрафували водія автомобіля KIA, який порушив ПДР — перетнув подвійну суцільну смугу.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича, провели з ним профілактичну бесіду та склали відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з розділом 34 «Дорожня розмітка» ПДР України, подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки під номером 1.3 використовується для поділу напрямків руху на автошляхах, щонайменше двома смугами руху в кожну сторону.

За перетин такої лінії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму 340 гривень.

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