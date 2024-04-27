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У США хочуть відновити правила «мережевого нейтралітету»: що вони передбачають

10:35, 27 квітня 2024
Правила забороняють провайдерам надавати перевагу певним вебсайтам, блокуючи або сповільнюючи роботу інших.
У США хочуть відновити правила «мережевого нейтралітету»: що вони передбачають
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У Сполучених Штатах Америки хочуть повернути «мережевий нейтралітет». Зокрема, повернення правил підтримала Федеральна комісія з питань зв’язку США (FCC). Правила забороняють провайдерам надавати перевагу певним вебсайтам, блокуючи або сповільнюючи роботу інших. Про це повідомляє The Washingtom Post.

Зазначається, що деякі платформи соцмереж, як-от X (Twitter), навмисне сповільнюють трафік на вебсайтах конкурентів. Аналітики кажуть, що технологічні гіганти користаються прискоренням власних сервісів або сповільненням роботи інших, щоб зберегти свою перевагу в інтернеті й контролювати те, що споживачі бачать у мережі.

«Мережевий нейтралітет» спрямований на більшу «рівність» в інтернеті — провайдери інтернет-послуг мають однаково ставитися до всіх мережевих комунікацій, зокрема не стягувати різну плату в залежності від користувача, контенту, сайту, платформи тощо.

Крім того, правила відновлюють регуляторний нагляд комісії над широкосмуговим інтернетом та її можливість розслідувати збої в мережі.

Однак у комісії досі точаться дискусії щодо деякої неоднозначності правил. «Мережевий нейтралітет» передусім забороняє провайдерам надавати вищу швидкість одним сайтам чи сервісам, сповільнюючи роботу інших. Тож провайдери намагаються зʼясувати, чи дозволяють правила надавати одну з поширених новітніх технологій 5G — перерозподіл або «нарізка» мережі, завдяки якій деякі сервіси можуть отримувати швидший доступ до інтернету.

Справа в тому, що технологія 5G надає доступ до інтернету через мережі радіодоступу. А це лежить за межами визначення широкосмугового інтернету, який контролює регулятор за «мережевим нейтралітетом». Водночас прибічники правил вважають, що технологія «нарізки» мережі може стати величезною лазівкою для обходу «мережевого нейтралітету».

Як відомо, ці правила вперше запровадили у 2015 році, за президентства Барака Обами. Однак вже у 2018-му адміністрація експрезидента США Дональда Трампа скасувала «мережевий нейтралітет».

Відновлення правил ініціював президент Джо Байден. У липні 2021 року він підписав виконавчий наказ, який заохочує FCC відновити правила «мережевого нейтралітету», передає Reuters.

Тепер «мережевий нейтралітет» має набути чинності через два місяці — однак у нього є противники в Конгресі, які хочуть оскаржити закон у суді.

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