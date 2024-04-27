В США хотят восстановить правила «сетевого нейтралитета»: что они предполагают

Правила запрещают провайдерам отдавать предпочтение определенным вебсайтам, блокируя или замедляя работу других.

В Соединенных Штатах Америки хотят вернуть «сетевой нейтралитет». В частности, возвращение правил поддержала Федеральная комиссия по связи США (FCC). Правила запрещают провайдерам отдавать предпочтение определенным вебсайтам, блокируя или замедляя работу других. Об этом сообщает The Washingtom Post.

Отмечается, что некоторые платформы соцсетей, таких как X (Twitter), намеренно замедляют трафик на веб-сайтах конкурентов. Аналитики говорят, что технологические гиганты пользуются ускорением своих сервисов или замедлением работы других, чтобы сохранить свое преимущество в интернете и контролировать то, что потребители видят в сети.

«Сетевой нейтралитет» направлен на большее «равенство» в интернете — провайдеры интернет-услуг должны одинаково относиться ко всем сетевым коммуникациям, в частности, не взимать разную плату в зависимости от пользователя, контента, сайта, платформы и т.д.

Кроме того, правила возобновляют регуляторное наблюдение комиссии над широкополосным интернетом и ее возможность расследовать сбои в сети.

Однако в комиссии до сих пор идут дискуссии о некоторой неоднозначности правил. «Сетевой нейтралитет» прежде всего запрещает провайдерам оказывать более высокую скорость одним сайтам или сервисам, замедляя работу других. Так что провайдеры пытаются выяснить, позволяют ли правила предоставлять одну из распространенных новейших технологий 5G — перераспределение или «нарезка» сети, благодаря которой некоторые сервисы могут получать более быстрый доступ в интернет.

Дело в том, что технология 5G предоставляет доступ в интернет через сети радиодоступа. А это лежит за пределами определения широкополосного интернета, контролирующего регулятор за «сетевым нейтралитетом». В то же время, сторонники правил считают, что технология «нарезки» сети может стать огромной лазейкой для обхода «сетевого нейтралитета».

Как известно, эти правила впервые ввели в 2015 году при президентстве Барака Обамы. Однако уже в 2018-м администрация экс-президента США Дональда Трампа упразднила «сетевой нейтралитет».

Восстановление правил инициировал президент Джо Байден. В июле 2021 года он подписал исполнительный приказ, поощряющий FCC восстановить правила «сетевого нейтралитета», передает Reuters.

Теперь «сетевой нейтралитет» должен вступить в силу через два месяца — однако у него есть противники в Конгрессе, которые хотят обжаловать закон в суде.

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