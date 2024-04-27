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Нацбанк ввел фото и видеофиксацию нарушений во время отдаленных проверок

16:43, 27 апреля 2024
НБУ обновил порядок осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков по вопросам финмониторинга.
Нацбанк ввел фото и видеофиксацию нарушений во время отдаленных проверок
Источник фото: НБУ
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Национальный банк сообщил об обновлении порядка осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства.

В частности, изменениями предусмотрено:

  • внедрение новых инструментов надзора – использование при выездных проверках удаленного доступа, проверочной операции, фото-/видеофиксации членами инспекционной группы фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства;
  • усовершенствование порядка проведения встреч с участием Национального банка и представителей банков/небанковских учреждений при осуществлении выездных проверок/безвыездного надзора. Предусмотрена возможность проводить встречи с помощью видеосвязи;
  • приоритетность использования электронных документов при информационном обмене во время осуществления надзорных действий;
  • актуализацию типовых форм ответов, которые банк и небанковское учреждение обязаны предоставлять по запросу Национального банка для осуществления выездной проверки, и их автоматизацию. Банки и небанковские учреждения будут иметь дополнительное время – три месяца – для автоматизации формирования таких типовых форм ответов.

В НБУ поясняют, что такой подход будет способствовать уменьшению нагрузки на банки и небанковские учреждения при осуществлении регулятором надзора, обеспечению реализации концепции paperless.

Также отметили, что актуализировали ряд норм по безвыездному надзору и выездным проверкам банков и небанковских учреждений с учетом практики, которая была наработана во время работы в условиях карантинных мер и военного положения.

Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 4 апреля 2024 года № 37 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам надзора». Оно вступило в силу с 25 апреля.

Национальный банк также внес изменения в части осуществления надзора в постановление от 25 марта 2022 года № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения». В частности, предусмотрено:

  • определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/небанковского учреждения на время проведения выездной проверки, и его обязанностей;
  • возможность избрания банком/небанковским учреждением адреса местонахождение, по которому будет проводиться выездная проверка (по письменному обращению банка/небанковского учреждения или по запросу НБУ).

Также детализирован порядок действий банков/небанковских учреждений при осуществлении идентификации, верификации физических лиц и актуализации данных о клиентах.

Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 23 апреля 2024 года № 47 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60». Она вступила в силу с 25 апреля.

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