Нацбанк ввел фото и видеофиксацию нарушений во время отдаленных проверок

Национальный банк сообщил об обновлении порядка осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства.
В частности, изменениями предусмотрено:
В НБУ поясняют, что такой подход будет способствовать уменьшению нагрузки на банки и небанковские учреждения при осуществлении регулятором надзора, обеспечению реализации концепции paperless.
Также отметили, что актуализировали ряд норм по безвыездному надзору и выездным проверкам банков и небанковских учреждений с учетом практики, которая была наработана во время работы в условиях карантинных мер и военного положения.
Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 4 апреля 2024 года № 37 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам надзора». Оно вступило в силу с 25 апреля.
Национальный банк также внес изменения в части осуществления надзора в постановление от 25 марта 2022 года № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения». В частности, предусмотрено:
Также детализирован порядок действий банков/небанковских учреждений при осуществлении идентификации, верификации физических лиц и актуализации данных о клиентах.
Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 23 апреля 2024 года № 47 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60». Она вступила в силу с 25 апреля.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.