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Нацбанк впровадив фото та відеофіксацію порушень під час віддалених перевірок

16:43, 27 квітня 2024
НБУ оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків з питань фінмоніторингу.
Нацбанк впровадив фото та відеофіксацію порушень під час віддалених перевірок
Джерело фото: НБУ
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Національний банк повідомив про оновлення порядку здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.

Зокрема, змінами передбачено:

  • впровадження нових інструментів нагляду – використання під час виїзних перевірок віддаленого доступу, перевірочної операції, фото-/відеофіксації членами інспекційної групи фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства;
  • вдосконалення порядку проведення зустрічей за участю Національного банку та представників банків / небанківських установ під час здійснення виїзних перевірок / безвиїзного нагляду. Передбачено можливість проводити зустрічі за допомогою відеозв’язку;
  • пріоритетність використання електронних документів під час інформаційного обміну під час здійснення наглядових дій;
  • актуалізацію типових форм відповідей, які банк та небанківська установа зобов’язані надавати на запит Національного банку для здійснення виїзної перевірки, та їх автоматизацію. Банки та небанківські установи матимуть додатковий час – три місяці – для автоматизації формування таких типових форм відповідей.

У НБУ пояснюють, що такий підхід сприятиме зменшенню навантаження на банки та небанківські установи під час здійснення регулятором нагляду, забезпеченню реалізації концепції paperless.

Також там зазначили, що актуалізували низку норм щодо безвиїзного нагляду та виїзних перевірок банків та небанківських установ з урахуванням практики, яка була напрацьована під час роботи в умовах карантинних заходів та воєнного стану.

 Зазначені зміни передбачені постановою Правління НБУ від 4 квітня 2024 року № 37 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду». Вона набрала чинності з 25 квітня.

Національний банк також вніс зміни в частині здійснення нагляду в постанову від 25 березня 2022 року № 60 «Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану». Зокрема, передбачено:

  • визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку / небанківської установи на час проведення виїзної перевірки, та її обов’язків;
  • можливість обрання банком / небанківською установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка (за письмовим зверненням банку / небанківської установи або на запит НБУ).

Також деталізовано порядок дій банків / небанківських установ  під час здійснення ідентифікації, верифікації фізичних осіб та актуалізації даних про клієнтів.

Зазначені зміни передбачені постановою Правління НБУ від 23 квітня 2024 року № 47 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України  від 23 березня 2022 року № 60». Вона набрала чинності з 25 квітня.

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