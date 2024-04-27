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У готівковому обігу в Україні перебуває 14,6 млрд монет – в НБУ підрахували на яку суму

17:02, 27 квітня 2024
Найбільше в обігу монет номіналом 10 копійок, а найменше – монет по 10 гривень.
У готівковому обігу в Україні перебуває 14,6 млрд монет – в НБУ підрахували на яку суму
Джерело фото: Depositphotos.com / Life-Background
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В Україна станом на сьогоднішній день в обігу є монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривень і розмінні монети 10 і 50 копійок. Однак монети, які наразі є у гаманцях українців, істотно відрізняються від того набору, який ще був кілька років тому, пише «LIGA.net».

У червні 2019 року Нацбанк ухвалив постанову про вилучення з готівкового обігу монет номіналом 1, 2 і 5 копійок, а з початку жовтня 2020 року з обігу вилучили монети номіналом 25 копійок. У Нацбанку зазначили, що вартість виготовлення дрібних монет перевищує їх номінал.

Водночас у квітні 2018 року регулятором було введено в обіг нові монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні, а у грудні 2019 року з'явилися нові 5 гривень. У червні 2020 року – 10 гривень.

Появу монет номінальною вартістю 2, 5, 10 гривень на заміну паперовим аналогам в Нацбанку пояснили економічною доцільністю. Аргументи – тривалість життя монет значно вища (20-25 років), ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів (1-2 роки). Підрахована на той час Нацбанком економія на випуску – близько 1 млрд грн.

Наразі в обігу є монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривень і розмінні монети 10 і 50 копійок.

Зараз, за даними НБУ, у готівковому обігу перебуває 14,6 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн. Найбільше в обігу монет номіналом 10 копійок – 28,1% від загальної кількості. Найменше – монет номіналом 10 гривень. Їх 1,5% від загальної кількості.

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