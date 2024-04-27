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В наличном обращении в Украине находится 14,6 млрд монет – в НБУ подсчитали на какую сумму

17:02, 27 апреля 2024
Больше всего в обращении монет номиналом 10 копеек, а меньше всего – монет по 10 гривен.
В наличном обращении в Украине находится 14,6 млрд монет – в НБУ подсчитали на какую сумму
Источник фото: Depositphotos.com / Life-Background
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В Украине по состоянию на сегодняшний день в обращении есть монеты номиналом 1, 2, 5, 10 гривен и разменные монеты 10 и 50 копеек. Однако монеты, которые сейчас находятся в кошельках украинцев, существенно отличаются от того набора, который еще был несколько лет назад, пишет «LIGA.net».

В июне 2019 года Нацбанк принял постановление об изъятии из наличного обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, а с начала октября 2020 из обращения изъяли монеты номиналом 25 копеек. В Нацбанке отметили, что стоимость изготовления мелких монет превышает их номинал.

Вместе с тем, в апреле 2018 года регулятором были введены в обращение новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны, а в декабре 2019 года появились новые 5 гривен. В июне 2020 года – 10 гривен.

Появление монет номинальной стоимостью 2, 5, 10 гривен взамен бумажным аналогам в Нацбанке объяснили экономической целесообразностью. Аргументы – продолжительность жизни монет значительно выше (20-25 лет), чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов (1-2 года). Подсчитанная в то время Нацбанком экономия на выпуске – около 1 млрд грн.

В настоящее время в обращении есть монеты номиналом 1, 2, 5, 10 гривен и разменные монеты 10 и 50 копеек.

Сейчас, по данным НБУ, в наличном обороте находится 14,6 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 млрд грн. Больше всего в обращении монет номиналом 10 копеек – 28,1% от общего количества. Меньше всего – монет номиналом 10 гривен. Их 1,5% от общего количества.

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