Оккупанты ударили по территории медучреждения в Харькове, во время ракетной атаки там было более тысячи человек

К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения.

Во время массированной атаки в ночь на 27 апреля рф ударила двумя ракетами по территории медицинского учреждения Харькова. В момент вражеской атаки в медучреждении находилось более тысячи человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Отмечается, что под ударом рф оказался медкомплекс, в корпусах которого «на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала».

«К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших», - отметил Терехов.

Мэр Харькова уточнил, что у одного пострадавшего фиксируется «легкая степень».

От взрывной волны пострадало несколько построек:

выбитые стекла,

поврежденные крыши,

линии электропередач,

водопровод,

другие инженерные коммуникации.

В мэрии добавили, что на месте вражеских прилетов работают все соответствующие службы.

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