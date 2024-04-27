Американські чиновники тиснули на уряд у Києві, щоб той вирішив проблеми з проектом про мобілізацію, — NYT

У США переконані, що мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

Сполучені Штати Америки тиснули на Україну щодо ухвалення нового мобілізаційного закону (законопроект №10449). Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, в той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони тиснули і на уряд Києва, аби той вирішив проблеми з мобілізацією.

За словами помічника держсекретаря США, у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

«Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби», — зазначив він на прес-конференції.

The New York Times зазначає, що відсутність чіткості щодо того, як реалізовуватиметься ця політика, додала гарячих дебатів в Україні щодо цього заходу.

«Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку більше двох років, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком», - написало видання.

Раніше голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що ключове питання зараз, яке дуже часто виникає в Європі – чому вони повинні виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей, і це проблема.

Також повідомлялося, що Україні потрібно терміново потрібно мобілізувати більше військ і побудувати міцнішу оборону на лінії фронту.



Крім того, Президент Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери задаються питання, навіщо допомагати Україні, якщо парламент не проголосує закон про мобілізацію. «Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?», – пояснив Президент, коментуючи необхідність прийняття закону про мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.