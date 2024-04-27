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Американские чиновники давили на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с проектом о мобилизации, — NYT

10:57, 27 апреля 2024
В США убеждены, что мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома войны, как и артиллерия.
Американские чиновники давили на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с проектом о мобилизации, — NYT
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Соединенные Штаты Америки давили на Украину принятие нового мобилизационного закона (законопроект №10449). Об этом сообщает The New York Times.

В частности, в то время, когда американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они давили и на правительство Киева, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией.

По словам помощника госсекретаря США, по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома войны, как и артиллерия.

«Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы», - отметил он на пресс-конференции.

The New York Times отмечает, что отсутствие четкости относительно того, как будет реализовываться эта политика, добавила горячих дебатов в Украине по этому мероприятию.

«Так, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, воюющих без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом», - написало издание.

Ранее председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Также сообщалось, что Украине нужно срочно мобилизовать больше войск и построить более крепкую оборону на линии фронта.

Кроме того,  Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры задаются вопросом, зачем помогать Украине, если парламент не проголосует закон о мобилизации. «Запад спрашивает нас – а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то а зачем вам помощь? Почему мы должны помогать?», – объяснил Президент, комментируя необходимость принятия закона о мобилизации.

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