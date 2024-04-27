Окупанти вдарили по території медзакладу у Харкові, під час ракетної атаки там були понад тисяча людей

Під час масованої атаки в ніч на 27 квітня рф вдарила двома ракетами по території медичного закладу Харкова. У момент ворожої атаки в медзакладі перебувало понад тисяча людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Зазначається, що під ударом рф опинився медкомплекс, у корпусах якого «на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу».
«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих», - зазначив Терехов.
Мер Харкова уточнив, що в одної постраждалої особи фіксується «легкий ступінь».
Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель:
В мерії додали, що на місці ворожих «прильотів» працюють усі відповідні служби.
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