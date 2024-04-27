Окупанти вдарили по території медзакладу у Харкові, під час ракетної атаки там були понад тисяча людей

На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу.

Фото: Суспільне Харків

Під час масованої атаки в ніч на 27 квітня рф вдарила двома ракетами по території медичного закладу Харкова. У момент ворожої атаки в медзакладі перебувало понад тисяча людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що під ударом рф опинився медкомплекс, у корпусах якого «на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу».

«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих», - зазначив Терехов.

Мер Харкова уточнив, що в одної постраждалої особи фіксується «легкий ступінь».

Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель:

вибиті шибки,

пошкоджені дахи,

лінії електропередач,

водогін,

інші інженерні комунікації.

В мерії додали, що на місці ворожих «прильотів» працюють усі відповідні служби.

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